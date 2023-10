Carolina Marconi finalmente felice | La notizia sorprendente sulla sua salute Le lacrime di gioia non finiscono mai!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Oggi Notizie La celebre, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente datodi una vittoria molto personale e toccante: la sua battaglia contro il cancro al seno è finita e, con grande, ha annunciato che anche gli esami al fegato sono tornati con esito benigno. Il suo racconto è un messaggio di speranza per tutti.: la vittoria contro il cancroha condiviso con i suoi follower sui social la grande: ha vinto la sua lotta contro il cancro al seno. Inoltre, dopo una serie di esami e monitoraggisua, è stato scoperto che una macchia sul suo fegato, che inizialmente aveva destato preoccupazione, è in realtà un ...