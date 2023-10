Carolina Marconi e il tumore al seno | “Angioma benigno | sto bene”

Leggi su diredonna

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha condiviso su Instagram l’esito degli ultimi esami al, dopo la scoperta di una macchia che aveva destato in lei molta preoccupazione. Nel 2019, infatti, la showgirl aveva combattuto contro unalla mammella. “Scusatemi, non sono sparita, ma sono state tre settimane vissute nell’agonia più totale. Un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose, anche perché non volevo pensare al peggio. Ero terrorizzata”, ha scritto, a corredo di un post dove appare felice e sollevata dopo l’esito dell’esame, che fortunatamente non ha riscontrato nulla di preoccupante. “La macchiolina di 9 millimetri è un. Sono scoppiata a piangere, ho urlato a ...