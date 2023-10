Carolina Marconi | Arriva La Diagnosi | Le Parole Del Primario!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha aggiornato i suoi fan riguardo agli esiti di alcuni esami a cui si era sottoposta qualche settimana fa. L’ex gieffina non ha potuto far altro che condividere la sua gioia con i suoi fan sui social. Ecco tutti i dettagli! #al settimo cielo: il tumore non è ricomparsoha tirato un bel sospiro di sollievo dopo gli esiti degli ultimi accertamenti clinici. Il tumore non è ricomparso. Quella macchiolina al fegato che le avevano trovato qualche settimana fa è un angioma benigno. L’ex gieffina ha voluto quindi rassicurare tutti i suoi followers, pubblicando un post su Instagram, in cui traspare tutta la sua felicità per queste buone notizie., rivolgendosi ai fan, si ...