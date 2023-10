Capello | «Il Milan sta crescendo | a Genova si è vista una cosa…»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Fabio, ex allenatore, ha parlato della prima parte di stagione deldi Stefano Pioli. I dettagli Fabioha parlato a La Gazzetta dello Sport del. LE PAROLE – «Contro il Genoa ho visto uncon più spirito, più volontà, più sacrificio. In questo la squadra è cresciuta. Poi è vero che è la qualità a fare la differenza, ma la voglia conta. Sul primo aspetto, quello della qualità, è Leao il primo, forse l’unico, capace di decidere con una giocata: va preso così com’è, sembra abulico e poi si infiamma. Theo Hernandez l’ho visto spingere meno, mi pare frenato o comunque sotto i suoi standard. Rafa invece ha creato quasi tutte le palle gol della squadra. Segna, fa assist, dà assistenza ai compagni, mette paura agli avversari costretti a raddoppiare, ci sono momenti in cui è ...

