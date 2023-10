Cantiere di via Fiorentina | al via l’ultimo intervento per la sistemazione dei sottoservizi

(Di martedì 10 ottobre 2023) Proseguono i lavori per la realizzazione dello snodo viario tra viae il raccordo urbano riferiti aie che da lunedì 16 ottobre interesseranno il tratto di strada compreso tra l’incrocio semaforico fino all’altezza della svolta per via dell’Orciolaia. Un lavoro che va avanti da mesi per il quale è necessario l’impiego di tecnologie dimolto delicate grazie alle quali verrà completato lo spostamento delle tubazioni di scarico della rete fognaria. Si tratta dell’conclusivo nel sottosuolo fino ad oggi eseguito senza disagi per il traffico, fondamentale per collegare la vecchia rete fognaria con quella nuova appena realizzata ad una profondità di sei metri. In previsione dell’inizio del, da lunedì 16 ottobre saranno apportate sostanziali modifiche alla ...

Il progetto per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Monza progettata in via Einstein, nel quartiere Libertà, per adesso restano fermi. Lo ha annunciato in consiglio regionale ...