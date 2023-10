Cangiano FdI | «Alfonso Golia epilogo annunciato Ora FdI pronta a governare la città»

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Aversa. «Dopo una agonia durata fin troppo e dopo un continuo tira e molla all’interno della stessa maggioranza che la sosteneva, l’amministrazione comunale di Aversa è ufficialmente giunta al capolinea a seguito della non approvazione del Bilancio di previsione 2023, per il quale era già intervenuta anche la diffida prefettizia ad adempiere. Non è mai bello vedere le amministrazioni terminare il loro percorso prima del tempo, perché sono comunque espressione del mandato popolare, ed è il popolo sovrano che dovrà poi decidere in base ai risultati attesi e raggiunti in termini di impegni presi, portati a termini o traditi. La situazione era diventata veramente insostenibile per lae per i cittadini e questa debacle era nell’aria già da tempo. Mi solleva però il pensiero che tra qualche mese si tornerà alle urne per eleggere una classe dirigente che possa ...