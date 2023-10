Candyman | la recensione | un sequel horror che convince

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ladi, film che si pone come seguito diretto dell'originale del 1992 e vede il ritorno in scena dell'iconico babau di Tony Todd. Su Rai4 e su RaiPlay. Sempre pericoloso scomodare vecchie glorie del cinema. Lo sa bene David Gordon Green, che dopo essersi attirato gli strali dei fan di Michael Myers per la sua trilogia midquel sul franchise di Halloween ha tentato nuovamente la fortuna con il recente, e assai discusso,L'esorcista - Il credente (2023), diretta prosecuzione del cult di William Friedkin. Vi era perciò molta curiosità attorno ad un personaggio iconico quale, una sorta di corrispettivo di Freddy Krueger ad uso e consumo del pubblico afroamericano (ma ovviamente non solo) creato dalla geniale mano di Clive Barker. Un'operazione rischiosa, questa di ...