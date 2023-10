Calciomercato Napoli | nuova pretendente per Osimhen | si pensa ad uno scambio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, unasocietà starebbe seguendo il centravanti delVictor: siad uno. Non si placano le voci di mercato che riguardano il centravanti Victor. L’attaccante nigeriano dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi è finito nel mirino di diversi top club europei che vorrebbero approfittare della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato Napoli - un top club fa sul serio per Osimhen : i dettagli

L'allenatore valuta un ritorno in Serie A, ma come può giocare ilse dovesse arrivare l'ex Tottenham Proviamo ipotizzare questo 3 - 5 - 2: Meret; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, ...

Napoli, Osimhen pronto a cambiare agente: svolta sul futuro Fantacalcio ®

Ora la prospettiva è cambiata e il presidente del Napoli sta valutando se prendere un traghettatore, un trainer al quale consegnare per intero il gruppo squadra oppure se continuare con Garcia, ma aff ...NAPOLI - Chissà quanto si sarà trattenuto De Laurentiis per evitare di esternare tutto il suo malumore nei confronti del tecnico Garcia, da lui scelto la scorsa estate per sostituire Luciano Spalletti ...