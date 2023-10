Calcio Napoli | ADL | “Garcia? Momento no Dispiace esonerare allenatore | anche se a volte è necessario”

... coraggiosa e in autostima che ha cercato la vittoria giocando alta, contro unsbiadito, la ... sono stati raggiunti allo scadere del primo tempo sudi rigore trasformato da Osimhen. ...Sarebbe accaduto a qualunque altro - prosegue il presidente del- . Ilnon è come un palazzo in costruzione, che se è ben costruito sei sicuro che non crolla. Non è scritto da nessuna ...

Napoli, poco entusiasmo e difesa distratta: l'analisi al Club Sky Sport

Moggi: “Esonerare Garcia sarebbe una sciocchezza! Conte Litigherebbe subito con ADL” CalcioNapoli1926.it

Ecco cosa sta succedendo per la Supercoppa, con due squadre che starebbero pensando a un boicottaggio e la Lega pronta a penalizzazioni ...Il presidente della GeVI Napoli parla della rivoluzione della propria squadra e rilancia l’idea di un nuovo impianto ...