Calcio | l' attaccante belga Eden Hazard annuncia il ritiro

L'belga Eden Hazard, senza club da quando ha lasciato il Real Madrid a giugno, ha annunciato su Instagram il suo ritiro all'età di 32 anni. "Bisogna sapersi ascoltare e dire basta al momento ...E allora sguardo proiettato ancora più avanti e in particola a Gift Orban, l'nigeriano classe 2002 che qualcuno già considera come il 'nuovo Osimhen'. Il giocatore gioca con la maglia del ...

L'attaccante dei biancocelesti ha saltato per infortunio sia il match contro l'Atalanta che la convocazione in Nazionale. La Lazio spera di recuperare il suo Capitano dopo la sosta. Buone notizie dagl ...