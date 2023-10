(Di martedì 10 ottobre 2023) Sono state annunciate presso l’UEFA, a Nyon, in Svizzera, le sedi delle edizionideglidi: la fase finale delè stataed, mentre quella delsarà ospitata da. L’annuncio è stato dato presidente dell’UEFA, Aleksander ?eferin, dopo il via libera del Comitato Esecutivo: saranno cinque le Federazioni che ospiteranno, ovvero Inghilterra,del Nord, Repubblica d’, Scozia e Galles, che hanno presentato una proposta congiunta. Alle Federazioni nazionali di, che ...

C'erano dubbi sulla riapertura ma abbiamo sconfittoscettici. Senza impianti non c'è futuro ...alla città per un progetto di rivisitazione degli sport di squadra a Roma che non sia solo- ...Sonostessi ancora oggi, mentre festeggio il mio 32° compleanno, e per questo preferisco chiamarli compagni. I rappresentanti della banca mi invitarono a una riunione. Decisi di andarci da solo ...

Calcio, gli appuntamenti del week-end RaiNews

Calcio, gli Europei 2032 si giocheranno in Italia e Turchia. L'edizione del 2028 assegnata a Regno Unito ed Irlanda OA Sport

AGI - Il Comitato Esecutivo Uefa ha assegnato a Italia e Turchia, candidate uniche a ospitare la manifestazione, gli Europei del 2032. I due Paesi avevano raggiunto un accordo, annunciato ...Gli Europei di calcio 2032 si giocheranno in Italia e in Turchia. Da Nyon è arrivato l'annuncio ufficiale. Nel 2028 toccherà, invece, al Regno Unito ...