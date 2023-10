Calcio | Euro 2032 fra Italia e Turchia

Leggi su velvetmag

(Di martedì 10 ottobre 2023) I campionatipei disi giocheranno tra. La Uefa ha annunciato ufficialmente l’assegnazione dell’organizzazione del torneopeo per nazionali alla Figc e alla Federturca. Le due organizzazioni si divideranno l’edizione. Allo stesso tempo nel 2028 il torneo si giocherà nel Regno Unito e Repubblica d’Irlanda con partite in Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e, ovviamente, Irlanda. La scelta delle sedine che ospiteranno le partite dell’peo sarà nota soltanto nell’ottobre 2026, ma la condivisione dell’evento con laporterà la competizione in 5 città diverse con i rispettivi stadi. E con la possibilità che diventino sei. Gianluigi ...