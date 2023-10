Calcio | Elkann | ‘dobbiamo fare ancora tante cose come famiglia bianconera'

(Di martedì 10 ottobre 2023) Torino, 10 ott. - (Adnkronos) - “Sono molto felice, 100 anni sono tanti quelli che abbiamo visto questa sera è' stato straordinario e e dobbiamotutti insieme”. Così Johnal termine della festaper celebrare i 100 anni di proprietà dellaAgnelli. Il presidente di Exor, attorniato dai campioni di ieri dai giocatori della prima squadra e dalla squadra femminileha poi aggiunto di provare “gratitudine per voi che siete qui questa sera per la Juve, per tutti voi che avete giocato e che giocate, che siete stati parte della Juve e lo siete”.

Nel corso dei festeggiamenti per i 100 anni della Famiglia Agnelli, John Elkann è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il significato della Juve Si sente anche qui stasera e ..."Ho provato gratitudine per tutti voi che siete qui per la Juve: 100 anni sono tanti, abbiamo visto qualcosa di straordinario ma dobbiamo fare ancora tante cose come famiglia bianconera": il president ...