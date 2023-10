Calcio e salute mentale | un campione del mondo aiuta gli ex giocatori

Leggi su seriea24

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – La fine della carriera da calciatore e le difficoltà nell’inserirsi neldel lavoro, qualche investimento sbagliato in passato e una condizione economica non da nababbo, anzi. E poi l’incapacità di affrontare un disagiovissuto nel silenzio e nell’isolamento. “Stiamo assistendo ad una vera ‘pandemia’ per ladi ex calciatori e per gli sportivi in generale, che colpisce loro in prima persona, ma anche le famiglie. Cerchiamo con Special Team Onlus di essere delle sentinelle e di andare a scovare i colleghi, perché spesso si chiudono in casa e non affrontano i disturbi psicologici e mentali che vivono. Per pudore e vergogna non parlano della loro condizioni, ma vannoti. Questi sportivi hanno un grosso problema, quello che facciamo è andarli a prendere. ...