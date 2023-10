Calcio | DeLa non scopre le carte | Con Garcia momento no ma devo riflettere

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Con lui sto vivendo unno. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà ildi prenderle. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare. La vita è vita. Panta Rei, tutto scorre, si vedrà”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, partecipando ad una tavola rotonda organizzata dalla Luiss, torna sulle voci di esonero di Rudidopo la sconfitta contro la Fiorentina al Maradona. “Quando prendi un allenatore che non conosce più ilitaliano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. Ilnon è come un palazzo in costruzione, che se è ...