Calabria | sindaca aggredita in strada da ex percettori del reddito di cittadinanza | «Avevo chiesto i cv per portarli al centro per l’impiego»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ladi San Giovanni in Fiore e presidente della provincia di Cosenza Rosaria Sucurro ha raccontato di essere stata accerchiata, intimorita e ricoperta di insulti da degli uomini mentre usciva dal municipio. Poi la sua macchina sarebbe stata presa a pugni e il peggio sarebbe stato evitato dall’intervento di due carabinieri. È successo ieri sera nel comune calabrese e oggi è arrivata la querela della prima cittadina, appartenente aldestra, che ha denunciato l’episodio anche su Facebook. «Per tutto il pomeriggio costoro avevano insultato me e l’intera giunta e, con il loro comportamento, avevano complicato il lavoro dei dipendenti comunali nel rientro pomeridiano». Ad aggredire Sucurro sarebbero stati, come sottolinea la stessa, degli exdeldi ...