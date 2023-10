Caivano | per la Dda “politici e dipendenti comunali fermati organici a clan” Tutte le accuse

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAsono 9 i destinatari del fermo emesso dalla Dda di Napoli, eseguito dai carabinieri di Castello di Cisterna, e tra loro ci sono. Si tratta di Giovanbattista Alibrico detto Giamante; 65 anni; Raffaele Bervicato, 29 anni; Armando Falco, 48 anni; Domenico Galdiero, 42 anni; Raffaele Lionelli, 42 anni; Carmine Peluso, 39 anni; Martino Pezzella, 57 anni; Vincenzo Zampella, 56 anni. Le, a vario titolo, vanno dall’associazione di tipo mafioso, alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso, alla corruzione aggravata dal finalità mafiose. Tra ianche esponenti della precedente amministrazione comunale, come l’ex assessore Carmine Peluso e l’ex consigliere comunale Giovanbattista Alibrico. Troviamo inoltre l’ex ...

Il decretoha previsto che il ministero dell'Istruzione insieme al Mef individui come ... I Comuni hanno un ruolo cruciale anche nell'attuazione degli interventiil superamento degli ......(ritenuto elemento di spicco del clan Sautto - Ciccarelli die capo del gruppo Gallo - Angelino, arrestato dai carabinieri lo scorso luglio a Castel Volturno) con il quale interagivano...

Blitz dei Carabinieri a Caivano, nove fermi per corruzione ed estorsione: c'è anche un ex assessore Agenzia ANSA

Blitz a Caivano, in manette l’ex assessore e l’ex segretario di Italia viva per camorra Domani

Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per un'analisi delle possibili minacce legate alla grave crisi in ...È quanto emerge da una inchiesta della Dda di Napoli che oggi ha portato al decreto di fermo di 9 persone, tra cui anche esponenti dell’ex ...