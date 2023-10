Caivano | il “sistema” per lucrare sugli appalti del Comune | le accuse ai politici di Italia viva “Mediavano tra la camorra e gli imprenditori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) C’era lanella spartizione deglideldi, la città diventata simbolo del degrado per le violenze sessuali di branco contro due bambine e i blitz per smantellare le piazze di spaccio del Parco Verde. Secondo le indagini, i clan pretendevano una tangente su ogni affidamento di lavori pubblici. “Un”, si legge a pagina 20 del decreto di fermo emesso dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Infiltrato nell’amministrazione attraverso alcuni esponenti di, partito di maggioranza nella giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Vincenzo Falco (estraneo all’inchiesta), caduta il 3 agosto e commissariata per crisi politica. Tra i nove fermati ci sono il segretario cittadino di Iv Armando Falco, l’ex assessore ai ...