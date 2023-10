Caivano | estorsioni e camorra | in atto arresti

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) Inda questa mattina afermi e perquisizioni a carico di nove persone indiziate di estorsione e associazione mafiosa Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che dalle prime luci dell’alba, a(NA), San Marcellino (CE), Aversa (CE) e altri luoghi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna stanno dando esecuzione a un decreto di fermo (a carico di 9 soggetti), emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso,aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose. Sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni in vari siti. L’attività di indagine e gli odierni ...