Cade dalla finestra mentre fa le pulizie | morta dopo un volo dal quarto piano 

Leggi su today

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dramma in provincia di Arezzo. Una donna di 72 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, martedì 10 ottobre,essere caduta dalpiano di un palazzo al Villaggio Oriente, in via Guido Tarlati. Secondo una prima ricostruzione, la signora sarebbe caduta per un incidentestava...