Cabaret – The musical | debutto nazionale per Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo all’Alfieri di Torino

(Di martedì 10 ottobre 2023) Debutta in Primaal Teatro Alfieri di– The, con la regia die Luciano Cannito, interpretato daDele dallo stesso, da ottobre nei migliori teatri italiani Dal 10 ottobre 2023 prende il via– The, la nuova attesa produzione che trasporterà il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30 ad un passo dall’avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane, in un momento storico distante ma nello stesso tempo anche molto attuale. Prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment con la regia die Luciano Cannito, e con un ...

Musical seconda puntata: la Stagione teatrale è a ...Al Teatro degli Arcimboldi il musical "Phantom of the Opera", in inglese e con orchestra dal vivo. Nella città sabauda al Teatro Alfieri il musical "Cabaret", con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo

Concerti, premiazioni, cene, giochi e cabaret. È stata molto partecipata la Sagra d'ottobre di Casale di Sorbolo Mezzani, organizzata nel fine settimana dal circolo Anspi della frazione, con il patroc ...