Busta paga più ricca per questi lavoratori | ecco cifre e tempistiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ci sono buone notizie in arrivo per questa determinata platea di, che potrebbe beneficiare di unamolto più sostanziosa.chi sono i fortunati. Dopo mesi e mesi di attese, finalmente per una determinata categoria didel pubblico impiego arriva una buona notizia: l’incremento dello stipendio grazie all’erogazione di un bonus di importo pari a 290 euro. Sono le nuove disposizioni del governo a prevedere l’aumento inper determinate professioni, che devono essere valorizzate. Chi sono ifortunati? Facciamo chiarezza. Finalmente oltre 135.000 medici e dirigenti sanitari pubblici potranno beneficiare di unamolto più sostanziosa grazie all’accredito ...

Il 10 ottobre è l'ultimo giorno utile per richiedere al proprio sostituto d'imposta di non trattenere inl'importo relativo al secondo o unico acconto dell' IRPEF o della cedolare secca . E' anche possibile chiedere al datore di lavoro di farsi trattenere un importo inferiore all'imposta ...... quasi il 30% pensa addirittura che non avrà una pensione, mentre un altro 20% ritiene che la sua pensione alla fine sarà meno della metà di ciò che percepisce ora in. Il 60%, inoltre, si ...

Domani, 10 ottobre, è l'ultimo giorno utile per richiedere per iscritto al proprio sostituto d'imposta di non trattenere in busta paga l'importo ...Lo stipendio dei romani e dei cittadini del Lazio sta per scendere. Da gennaio dovrebbe crescere l'addizionale Irpef e l'effetto è un calo in busta paga fino a 400 ...