Bus sbanda e travolge i pedoni sul marciapiede | tre morti

Leggi su today

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tree una quarta persona ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 ottobre a Cadice, nel sud della Spagna. Un pullman è finito fuori strada,ndo le persone che in quel momento passeggiavano sul...