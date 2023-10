Bullismo | l’allarme lanciato da Ara | “Spesso non si interviene!”

Leggi su zon

(Di martedì 10 ottobre 2023) In quest’ultimo periodo, purtroppo, si sente sempre piùdi parlare di violenza tra i giovani, che sfocia in veri e propri episodi di. Ciò che sconcerta e che dovrebbe indurre a profonda riflessione, non sono – solo – le gesta dei bulli, quanto l’indifferenza di coloro che assistono ma non fanno nulla. Lasciando che tutto accada e, nel peggiore dei casi, si ripeta. E’ su questo aspetto che ha voluto porre l’accento l’assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Daniele Ara, rispondendo in Question time a una domanda posta da Samuela Quercioli che prendeva spunto dal recente pestaggio ai danni di un ragazzino davanti all’istituto Aldini Valeriani. La risposta dell’assessore è stata molto chiara., la risposta data da Ara L’assessore alla Scuola del Comune di Bologna ha un’idea chiara sul da farsi. “Dobbiamo ...