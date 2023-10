Buffon sulla Juve | “Scudetto? Ad inizio anno avrei detto sì | adesso tante cose da rivedere”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Gianluigi, capo delegazione dell’Italia e bandiera bianconera, ai microfoni di Rai Sportpossibilità di lottare per lodellantus ha dichiarato: “Pensavo potessero vincerlo astagione, soprattutto perché giocava una volta a settimana. Poi sono successe altre, se togli Pogba qualcosina nell’obiettivo finale si puòma ha la possibilità di essere protagonista”. Poi sul centenario della famiglia Agnelli alla guida del club: “Bellissimo che una proprietà possa avere il timone, soprattutto in un momento storico simile, di una squadra così rappresentativa per 100 anni. Questa è solo la prima tappa di una storia che continuerà ancora. Quando pensi allapensi alla famiglia Agnelli e ...

... da Gigie da Ilaria D'Amico. E poi si lavorerà per gli stadi ". Christillin poi chiarisce: "... Edelicata questione relativa alla violazione dei diritti umani in Turchia aggiunge: " In ...Poi se vogliamo ragionarecarriera, allora dico. Maper me è stato il più forte di sempre ". Balotelli sta con Leao: ' Critiche di Cassano non accettabili ' Da esperto in materia, ...

Buffon, il momento del ritiro e il parere sulla Juve e Bonucci Tuttosport

BUFFON A RADIO TV SERIE A CON RDS Lega Seria A

Gli Europei del 2028, invece, sono stati assegnati a Regno Unito e Irlanda. Questa la decisione del Comitato Esecutivo Uefa, riunito oggi a Nyon ...12:07 - Salgono adesso sul palco i rappresentanti di Italia e Turchia, che organizzeranno Euro 2032. C'è anche Gigi Buffon in qualità di capo delegazione.