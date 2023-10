Brekalo | «Fiorentina? Col senno di poi è stata un’ottima scelta»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Josip, attaccante della, ha parlato a Germanijak direttamente dal ritiro della Croazia. Ecco le sue dichiarazioni Josip, attaccante della, ha parlato a Germanijak direttamente dal ritiro della Croazia. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono veramente felice per aver segnato e per aver dato il mio apporto alla squadra, battendo il Napoli e arrivando in Nazionale con più motivazioni.? Coldi poi è, mi trovo bene a Firenze anche se mi ci è voluto un po’ di tempo per recuperare la forma e ambientarmi in una squadra che gioca ogni tre giorni. Tutto si è evoluto per il meglio, ora mi diverto di nuovo a giocare a calcio».