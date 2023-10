Boxe | sarà sfida Casamonica-Santini per il titolo IBF World Youth Match anche fra Peritore-Camporeale

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) In quel di Bari ciun posto in paradiso da conquistare per uno fra. Venerdì 13, sul ring del Teatro Italia di via Bari, si terrà una card di pugilato professionistico con protagonisti alcuni dei migliori pugili emergenti della scena romana. Il posto se lo contenderanno la “Furia del Quadraro” Armando(11-0, 2KO) si batterà contro Patrizio “The Prince”(10-1, 3KO) per il vacanteIBFdei pesi superleggeri. Il co-main event della serata vedrà contrapposte Gloria(1-0-1) e Evelin(3-7-1, 2KO) in undi otto riprese nei pesi gallo. SportFace.