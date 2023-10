Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Leeuropee strappano il rialzo dopo le perdite della prima seduta settimanale, in attesa degli ...30 Borsa: Europa in, a Milano (+1,5%) svetta Tim 10 ottobre - 08:36 Borsa: Europa verso ...

Borse Ue in risalita, a Milano svetta Tim. Country Garden crolla a Hong Kong Il Sole 24 ORE

Borse nervose per conflitto in Israele, salgono gas e petrolio RaiNews

Riviste al ribasso le stime di crescita del PIL italiano da parte del Fondo monetario per il 2023 e il 2024 rispettivamente dello 0,4% per quanto riguarda l’anno in corso e dello 0,2% per il prossimo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Il Fondo monetario internazionale ha abbassato le stime di crescita del Pil italiano per il 2023 e il 2024 allo 0,7%, in ribasso rispettivamente dello ...