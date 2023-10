Borsa | Milano +1 | 4% col rimbalzo di Tim | bene Cnh e Fineco

Le Borse europee strappano il rialzo dopo le perdite della prima seduta settimanale, in attesa degli sviluppi del conflitto israelo - palestinese e delle mosse delle banche centrali, dopo le ...... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,88%, rispetto a +0,93% del principale indice delladi). Lo status ...

La guerra in Israele frena le Borse. Milano chiude a -0,4%, lo spread sale a 206 Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano chiude in calo, -0,46% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Avvio positivo per le Borse europee che provano a superare le paure legate al conflitto in Israele confidando in una ...Piazza Affari sale dell'1,4%, trainata da Tim e dai bancari, nonostante le preoccupazioni per il conflitto in Israele. Eni e petroliferi soffrono il calo del petrolio. Leonardo arrotonda i rialzi di i ...