Borsa | l' Europa apre in rialzo | Francoforte +1 | 2%

(Di martedì 10 ottobre 2023) Avvio positivo per le Borse europee che provano a superare le paure legate al conflitto in Israele confidando in una fine della stretta monetaria, alimentata dalle dichiarazioni di alcuni componenti ...

***tenta il rimbalzo, +1% Ftse Mib in avvio (RCO). 10 - 10 - 23 09:01:34 (0170) 0 NNNNAvvio positivo per le Borse europee che provano a superare le paure legate al conflitto in Israele confidando in una fine della stretta monetaria, alimentata dalle dichiarazioni di alcuni componenti ...

Borsa, Europa debole, Parigi e Londra in calo QUOTIDIANO NAZIONALE

Country Garden, il principale sviluppatore immobiliare privato cinese gravato da quasi 200 miliardi di dollari di debiti, ha fatto una brutta figura alla Borsa di Hong Kong dopo aver… Leggi ...Ex leggenda della Juventus, ed attuale capo delegazione della nazionale azzurra, Gigi Buffon sarà tra gli ambassador azzurri che presenteranno all'esecutivo UEFA a Nyon il dossier ...