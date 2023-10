Borsa | l' Asia sale con la Fed | frena il petrolio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Buona intonazione per le Borsetiche, che rimbalzano in scia a Wall Street e alle scommesse sulla fine del ciclo rialzista della Fed. Tokyodel 2,4%, Hong Kong dell'1,1%, Sydney dell'1% ...

Buona intonazione per le Borse asiatiche, che rimbalzano in scia a Wall Street e alle scommesse sulla fine del ciclo rialzista della Fed.Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...

Borsa, Asia sale su Fed, petrolio frena QUOTIDIANO NAZIONALE

Borsa, Country Garden crolla a Hong Kong ma l’Asia apre positiva Il Sole 24 ORE

Borse asiatiche in rialzo, con Tokyo +2,4%, mentre Wall Street cerca di superare lo shock degli scontri tra Hamas e Israele. La Fed potrebbe "procedere con cautela" sui tassi, mentre il petrolio cede ...Buona intonazione per le Borse asiatiche, che rimbalzano in scia a Wall Street e alle scommesse sulla fine del ciclo rialzista della Fed. (ANSA) ...