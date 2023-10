Borsa di Milano sale ancora e guadagna il 2%

Ladisale ancora e indossa la maglia rosa in Europa. Il Ftse Mib guadagna il 2% a 28.233 punti. Nel listino principale di Piazza Affari corrono Tim (+4,2%), Bper (+3,9%) e Cnh (+3,6%).Ladisale ancora e indossa la maglia rosa in Europa. Il Ftse Mib guadagna il 2% a 28.233 punti. Nel listino principale di Piazza Affari corrono Tim (+4,2%), Bper (+3,9%) e Cnh (+3,6%).

La Borsa di Milano sale ancora e indossa la maglia rosa in Europa. Il Ftse Mib guadagna il 2% a 28.233 punti. Nel listino principale di Piazza Affari corrono Tim (+4,2%), Bper (+3,9%) e Cnh (+3,6%).(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Giro di boa di seduta in rialzo per le Borse europee, che tirano un sospiro di sollievo dopo le ...