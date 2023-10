Borsa di Hong Kong chiude a +0 | 84% | Country Garden a - 10 | 71%

LadiKong chiude la seduta in territorio positivo, sostenuta da Wall Street e dalle ipotesi di uno stop al rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve: l'indice Hang Seng sale dello 0,84%,...Country Garden crolla alladiKong dopo aver messo in guardia sulla possibilità di non essere in grado di soddisfare tutti gli impegni offshore nei tempi previsti, aprendo all'ipotesi del ...

La guerra in Israele frena le Borse. Milano chiude a -0,4%, lo spread sale a 206 Il Sole 24 ORE

Borse Ue chiudono in rosso. Rendimento BTp decennale sui massimi al 4,9%, spread a 196 Il Sole 24 ORE

La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in territorio positivo, grazie a Wall Street e alle ipotesi di uno stop al rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Country Garden (-10,71%) mette in gua ...La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in territorio positivo, sostenuta da Wall Street e dalle ipotesi di uno stop al rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve: l'indice Hang Seng sale dello 0, ...