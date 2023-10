Bologna | la presenza di Saputo in città beneficia la squadra

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Joey, proprietario del, si è trasferito inper poter seguire il figlio Jesse nelle giovanili e gli effetti positivi si vedono In questi mesi ladi Joeysi è fatta sempre più costante. Come riportato dal Corriere dello Sport, il proprietario dei rossoblu ha deciso di rimanere inper seguire il figlio Jesse nell’Under 17 del club, ma i benefici si sono estesi a tutta la. Sono aumentati infatti i colloqui con la dirigenza – Fenucci, Sartori e Di Vaio – e il tecnico, favorendo la rapidità delle decisioni anche in chiave mercato, come si è visto negli ultimi giorni di agosto. Una decisione, quella della famiglia del magnate canadese di trasferisi inintegrandosi al suo ...