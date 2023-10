Bode Miller | «Il dolore per la morte di mia figlia non passerà mai»

"Ero bravo nel gigante, mi piaceva. Quando ho scelto il tennis tutti mi dicevano: come giochi bene! L'ultimo a crederci sono stato io", ha poi rivelato. Poi è stato il tennis, un incontro ...Tra questi troviamo nomi del calibro di, ex funambolico sciatore alpino statunitense anche medagliato olimpico, e Nirmal Purja, l'alpinista nepalese noto per aver scalato in tempi da ...

Bode Miller Tearfully Recalls Daughter Emmy's Death on Special ... PEOPLE