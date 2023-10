Blitz tra Caivano e Aversa | 9 fermi | coinvolti esponenti dell’ultima amministrazione

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nove persone fermate per associazione di tipo mafioso, estorsione e corruzione. È in corso dalle prime ore del giorno undei Carabinieri nei Comuni di, in provincia di Napoli, ma anche San Marcellino e, nel Casertano. Tra gli indagati figurano anche alcuni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.