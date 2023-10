Blitz dei Carabinieri a Caivano

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un’imponente operazione deiè in corso tra(Napoli), San Marcellino (Caserta), Aversa (Caserta) e altre località limitrofe. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna stanno dando esecuzione a un decreto di fermo, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di nove indagati. Questi individui sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati che vanno dall’associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro, tutti aggravati dalla presunta finalità mafiosa. La vastità dell’operazione dimostra la serietà delle accuse e l’importanza delle indagini condotte dalle forze dell’ordine. Si sospetta che il gruppo indagato abbia stretto legami con la criminalità organizzata, con conseguenze gravi per la comunità locale. In ...