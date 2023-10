Blitz dei carabinieri a Caivano per associazione camorristica Coinvolti anche 3 esponenti di Italia Viva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023)di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose. Sono i reati contestati a vario titolo nei confronti di 8 persone colpite da un fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nell’ambito di un’operazione ae in alcuni Comuni vicini. Gli 8 sono stati fermati in quanto “gravemente indiziati“.alcunidella precedente amministrazione del Comune di. Tra lorodi, che era in maggioranza con il precedente sindaco di. A essere fermati sono stati tra gli altri Armando Falco (segretario cittadino del partito), ...