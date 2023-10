Blitz dei carabinieri a Caivano | anche un ex assessore tra i nove fermati

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFigural’excomunale diCarmine Peluso tra i destinatari dei provvedimenti di fermo emessi dalla Dda di Napoli (procuratore aggiunto Rosa Volpe) e notificati daidel Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna tra(Napoli), San Marcellino (Caserta) e Aversa (Caserta). I provvedimenti emessi riguardano un ex consigliere comunale, Giovanbattista Alibrico, l’esponente politico Armando Falco e il tecnico comunale Martino Pezzella, insieme con il dirigente comunale Vincenzo Zampella. Gli altri destinatari sono Raffaele Bervicato (luogotenente del boss Antonio Angelino), Raffaele Lionelli (che recuperava e custodiva armi, e gestiva le estorsioni e il welfare per i detenuti) Domenico Galdiero (che si occupava tra l’altro delle ...

Ettore Mo è morto a 91 anni Ritenuto unomaestri del giornalismo del Novecento, scrisse dai luoghi più difficili del mondo i suoi reportage di guerra, dall'Afghanistan in lotta con i russi, all'...'L'imposizione di assedi che mettono in pericolo la vitacivili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è vietata dal diritto internazionale umanitario', ha sottolineato in un ...

Blitz dei Carabinieri a Caivano, fermi per corruzione ed estorsione Agenzia ANSA

Caivano, blitz dei carabinieri: 9 fermi per corruzione ed estorsione | Coinvolti esponenti della precedente amministrazione TGCOM

Il blitz alle prime luci dell’alba, quando i militari del Comando Provinciale Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per Indagini Prel ...Roma, 10 ott. (askanews) – “Nel Lazio, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, sono 1,5 milioni le persone che soffrono di patologie psichiatriche, il 27,1% della popolazione. Nonostante l’ampia diffu ...