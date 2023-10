(Di martedì 10 ottobre 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno eseguiuto tra(Napoli), San Marcellino e Aversa (Caserta) un decreto di fermo a carico di 9 persone, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di altrettanti indagati accusati associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose. Numerose le perquisizioni. L'indagine e i provvedimenti coinvolgono anche alcuni esponenti della precedente amministrazione del Comune di.Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, che sarà trasmessa al giudice per la convalida e l'emissione di ordinanza cautelare. – foto: ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS).

Ilcade nel giorno in cui è atteso a Caivano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...Mantovano ci sarà il commissario per la riqualificazione Fabio Ciciliano.Leggi Anche Caivano, nuovointerforze: oltre 400 uomini in azione Leggi Anche Caivano, don Patriciello in audizione al Senato: già tornatii kalashnikov, è sfida allo Stato TI POTREBBE INTERESSARE

Blitz con arresti a Caivano, coinvolti ex amministratori comunali Notiziario USPI

Mohammed Deif, la mente del blitz con i deltaplani Agenzia ANSA

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno eseguiuto tra Caivano (Napoli), San Marcellino e Aversa (Caserta) un decreto di fermo a carico di 9 ...Blizzard ha annunciato il lancio delal Collezione BlizzCon, un pacchetto di oggetti a pagamento per i giochi della compagnia.