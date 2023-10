Blitz a Caivano | chi sono i 9 fermati per corruzione ed estorsione

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ildi questa mattina a, già finita sotto ai riflettori per le cuginette del Parco Verde vittime di ripetuti abusi, si è concluso con l’arresto di 9 persone accusate di associazione mafiosa. In manette anche ex politici della passata amministrazione. Tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Leggi Anche, nuovointerforze: oltre 400 uomini in azione Leggi Anche, don Patriciello in audizione al Senato: già tornati con i kalashnikov, è sfida allo Stato Figura anche l'ex assessore ...Estratto dell'articolo di Vanessa Ricciardi per www.editorialedomani.it3 Un nuovo, territorio di violenza, spaccio e ancora una volta di camorra, tornata stamattina al centro delle cronache per l'arresto con l'accusa ...

Roma - Nel giorno in cui le forze dell'ordine mettono in atto due maxioperazioni dei pm antimafia a Caivano, comune alle porte di Napoli e teatro nelle scorse settimane della vicenda in cui alcune min ...