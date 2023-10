Blade Runner | Ridley Scott risponde a chi considerava il film lento | Andate a farvi fottere!

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il registaè tornato a parlare alle critiche inizialmente rivolte al, ora considerato un cult del cinema sci-fi.ha parlato delle critiche rivolte aquando ilsci-fi è arrivato nelle sale. In una nuova intervista rilasciata a Total, il regista si rivolge in particolare ai critici che ritenevano la sua opera "troppo lenta". Un'esperienza negativa sul set Parlando diha ricordato: "Le riprese sono state un'esperienza davvero negativa. Ho avuto dei partner orrendi. Tizi che si occupavano degli aspetti economici che mi stavano uccidendo ogni ...

Il noto regista ha parlato della decisione di non dirigere il sequel di Blade Runner per concentrarsi su Alien: Covenant. Una scelta a suo avviso sbagliata e che non avrebbe dovuto fare. Uscito nel 1982, Blade Runner è diventato nel corso degli anni ...

Terminato lo sciopero degli sceneggiatori, sono emerse novità in merito alla nuova serie tv ambientata nel mondo di Blade Runner . C'è un grande cambia mento in arrivo per la produzione di Blade Runner 2099 , il progetto televisivo a grande budget di ...

Il capolavoro di Ridley Scott del 1982,, è ambientato in una Los Angeles distopica, dove la potente Tyrell Corporation ha creato esseri umani sintetici conosciuti come replicanti. L'...C'è un grande cambiamento in arrivo per la produzione di2099 , il progetto televisivo a grande budget di Amazon Prime Video annunciata nel settembre 2022. Il nuovo show di, di cui Ridley Scott è produttore esecutivo, doveva ...

Una Scampia distopica ospita il Red Bull 64 Bars Live 2023: da Geolier a Marracash, il meglio del rap italiano. E non ...Blade Runner 2099, la nuova serie tv ambientata nell'universo dello storico film di Ridley Scott, dovrà trovare una nuova location e subirà altri ritardi.