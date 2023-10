Un attacco dell'esercito ha provocato la morte di 29 persone in un campo per sfollati interni nel nord della, ha detto oggi un portavoce del gruppo etnico ribelle che controlla la regione.Un attacco dell'esercito ha provocato la morte di 29 persone in un campo per sfollati interni nel nord della, ha detto oggi un portavoce del gruppo etnico ribelle che controlla la regione.

Birmania, raid esercito su campo profughi interni: 29 morti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Birmania, raid esercito su campo profughi interni: 29 morti Agenzia ANSA

Un attacco dell'esercito ha provocato la morte di 29 persone in un campo per sfollati interni nel nord della Birmania, ha detto oggi un portavoce del gruppo etnico ribelle che controlla la regione. (A ...Il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, ha detto oggi al capo della diplomazia cinese, Wang Yi, di essere rimasto "molto deluso" dalla dichiarazione di Pechino diffusa do ...