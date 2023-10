Bimbi accusati di furto | la polemica si accende | striscione ‘pro’ dirigente delle mamme

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un tutto contro tutti. Sindaco controscolastico, coinvolgimento del Provveditorato e chi più ne ha più ne metta. Ad oggi si aggiunge una nuova tappa, ilcontro, segnale che la questione dell’accusa mossa aidelai danni delnon si è spenta assolutamente. La decisione di aver ‘costretto’ i piccoli alunni del plesso di San Lorenzo Maggiore dell’Istituto Comprensivo ‘De Blasio’ di Guardia ad aprire i propri zainetti per dimostrare di non essere i responsabili del ‘’, non poteva passare inosservata. La seconda puntata, dopo l’incontro-sindaco, mette di fronte i genitori e la causa scatenante è loapparso di fronte alla struttura guardiese. Un ...