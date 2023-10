Leggi su europa.today

(Di martedì 10 ottobre 2023) Una bambina di 7 anni, Alexandra Hope Kelly, è mortada uncomprato per la suadia Clinton, in Tennessee (Stati Uniti). Il dramma è avvenuto lo scorso 1° ottobre, ma soltanto in questi giorni la mammapiccola, Channa Kelly, ha voluto condividere la sua...