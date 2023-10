Bielorussia-Romania | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 ottobre 2023) Gara valida per la settima giornata del Girone I di qualificazioni ad Euro 2024. Gli ospiti sono in lotta per il primo posto con la Svizzera, mentre i padroni di casa non hanno più speranze.si giocherà giovedi 12 ottobre 2023 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa non hanno più nulla da chiedere essendo quarti con 4 punti e staccati di 7 lunghezze dal terzo posto. Nell’ ultimo incontro sono stati sconfitti di misura dall’Israele. I rumeni, invece, sono secondi con 12 punti a due lunghezze dalla Svizzera capolista, contro la quale si prospetta una lotta serrata per il primato del girone. Nell’ ultimo turno la squadra di Iordanescu ha battuto il Kosovo per 1-0. LE...