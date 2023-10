Biden dopo la telefonata con Netanyahu | «Quello di Hamas è terrorismo | Israele ha diritto a difendersi»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Con il premier Benjaminho parlato del coordinamento per sostenere, proteggere i civili e per deterrenza degli attori ostili». Sono queste le presidente americano Joelaintercorsa con il premier israeliano. Nel corso della conversazione, riferisce la Cnn, il premier ha evocato la possibilità di penetrare nella striscia di Gaza, e il presidente degli Stati Uniti non lo avrebbe frenato a farlo. Una posizione in apparente contrasto con quanto detto dalla portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, secondo la quale gli States sostengono«nell’intraprendere le azioni necessarie e proporzionate per difendere il Paese e proteggere la sua popolazione», ma senza tracciare linee rosse da non oltrepassare. ...