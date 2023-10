Bibi e il pugno di ferro per sradicare Hamas. "Entreremo nella Striscia"

Il 20 settembre a New York il premierNetanyahu, incontrando il presidente americano Joe Biden ... Un intervento di Teheran "giustificato" daldi ferro annunciato da Netanyahu metterebbe in ...Il 20 settembre a New York il premierNetanyahu, incontrando il presidente americano Joe Biden ... Un intervento di Teheran "giustificato" daldi ferro annunciato da Netanyahu metterebbe in ...

L'asse del male, Teheran e Siria che armano Hezbollah ilGiornale.it

Da Gal Gadot ad Amy Schumer, le star di Hollywood si schierano con Israele ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

La guerra sarà lunga e costerà molte vite. L'obiettivo è controllare Gaza per consegnarla all'Anp. Il bluff palestinese: "Obiettivi raggiunti, pronti alla tregua" ...