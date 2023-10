Biathlon | Tarjei Bø come Dorothea Wierer Ultimo rappresentante di una classe sublime | il 2026 nel mirino a dispetto dell’età

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Cos’hanno in comuneBø e? Il fatto di essere gli ultimi rappresentanti ancora in attività ad altissimo livello di annate sopraffine. Il 1988 nel caso del norvegese, il 1990 per quanto riguarda l’italiana. Nel settore maschile, ladello scandinavo comprende uomini del calibro di Martin Fourcade, Simon Schempp, Dominik Landertinger, Erik Lesser ed Evgeny Garanichev; fra le donne, le coetanee dell’azzurra sono Marte Røiseland, Tiril Eckhoff, Miriam Gössner e Yuliia Dzhima. I palmares dei ragazzi dell’88 e delle ragazze del ’90 sono sensazionali, ma chi li ha costruiti ormai fa altro nella vita. Quasi tutti hanno deciso di appendere sci e carabina al chiodo. O, seppur formalmente in attività, hanno visto la loro competitività piegata dall’inesorabile passare del tempo. Le eccezioni sono, ...