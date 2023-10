Betis | un ex Milan per la difesa

... visto il cammino difficoltoso in Champions di questo inizio stagione, gli obiettivi per la ... Il primo nome è quello di Juan Miranda del. Lo spagnolo classe 2000 è in scadenza di contratto ...Dopo i vari colloqui interni, gli occhi delsi sono soffermati su Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 delSiviglia, in scadenza di contratto con il club andaluso il prossimo 30 ...

Relevo - Il Milan sta trattando sul serio Juan Miranda del Betis: è in scadenza nel 2024 Milan News

Milan, la contromossa del Betis Siviglia per Miranda Calciomercato.com

Calciomercato Milan, da fonti molto vicine alla dirigenza rossonera abbiamo carpito che il mercato di gennaio non sarà scevro da colpi.L'ex difensore di Genoa e Milan, 36 anni da compiere a giugno, approda in Spagna da svincolato dopo la fine dell'esperienza con l'Olympiacos ...